Это была не дверь: Кейт Уинслет подняла волнующий вопрос о финале «Титаника»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 93 0

Кейт Уинслет заявила, что в финале «Титаника» спасалась не на двери

Это была не дверь: Кейт Уинслет подняла волнующий вопрос о финале «Титаника»

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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Актриса решила прекратить многолетние споры фанатов о том, какой предмет помог героине спастись в фильме.

Актриса Кейт Уинслет неожиданно заявила, что ее героиня в фильме «Титаник» 1997 года спаслась благодаря перилам. Об этом она рассказала на одном из австралийских ток-шоу.

Согласно сюжету, героиня Уинслет после крушения «Титаника» находит в воде обломок некоего предмета, на который она смогла взобраться и таким образом спасла себе жизнь. Однако место там было только для одного человека, поэтому ее возлюбленный, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, погиб от переохлаждения.

Многие зрители все это время были убеждены, что девушка лежала именно на двери, так как никакого другого похожего предмета там просто быть не могло. Оказывается, могло. И было это не что иное, как кусок перил, отвалившийся от лестницы.

«Люди продолжают называть это дверью. На самом деле это была даже не дверь. Это кусок от перил, часть лестницы или что-то в этом роде, который отломился», — сказала Уинслет.

Данное заявление потрясло многих фанатов, которые, казалось, знали «Титаник» уже как свои пять пальцев. С другой стороны, теперь спустя 27 лет зрители знают чуть больше о своем любимом фильме.

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