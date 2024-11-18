«Нужно быть собой»: Евгений Гор изменился после расставания с Надеждой Бабкиной

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 153 0

Певец Евгений Гор изменил свою жизнь после расставания с Надеждой Бабкиной

Евгений Гор после расставания с Надеждой Бабкиной постарел лет на 20

Фото: www.globallookpress.com/Alena Kalita

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Он перевоплотился в грузинского артиста.

Певец Евгений Гор (настоящая фамилия — Горшечков) изменился после расставания с эстрадной певицей Надеждой Бабкиной. Новым образом он поделился в личном блоге в соцсетях. 

Евгений Гор принял участие в шоу, в котором нужно копировать других артистов и петь их голосом. Он выбрал образ грузинского артиста Сосо Павлиашвили. Артист остался в полном восторге от выступления.

«Во-первых, это огромная честь петь на одной сцене, а во-вторых, можно уже не быть им, а быть собой и петь своим голосом, хоть и в кудрявом парике», — написал Гор в личном блоге.

Подписчики отметили, что у него отличные вокальные данные и талант перевоплощения. В шутку они писали, что он постарел и в 45 лет ему прекрасно удается выглядеть на 60. Артист пока не ответил на комментарии.

Гор неоднократно в интервью рассказывал, что ему повезло встретить Надежду Бабкину. Однако публика узнала о нем после расставания с певицей — он стал постоянным участником на вокальных шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Дворцов раскрыл гонорар и райдер Надежды Бабкиной.

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