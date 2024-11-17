По данным западных журналистов, ВСУ будут использовать оружие для защиты своих боевиков в Курской области.

Президент США Джо Байден впервые дал добро Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на некоторые источники в американской администрации.

Решение действующий глава США принял за два месяца до ухода со своего поста. При этом в ходе обсуждения данного вопроса мнения советников Байдена разделились. Но сам американский лидер такое решение принял после сообщений о том, что в Курской области якобы находятся военные КНДР. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять ракеты как раз для защиты своих боевиков на той территории. Но в будущем киевский режим может получить разрешение и на удары по другим российским регионам.

В Белом доме опасаются, что такое решение Байдена может спровоцировать ответ России против США и их союзников. Другие же уверены — опасения преувеличены.

К слову, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что ответ России на разрешение Украине наносить удары вглубь страны будет неминуемым и разрушительным для Запада. Кроме того, данные действия будут рассматриваться как вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с РФ. Однако, несмотря на предупреждения, направляющие удары по России западные кураторы уже давно сами себе разрешили это делать.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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