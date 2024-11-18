Франция и Великобритания разрешили Украине бить вглубь России

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 218 0

Le Figaro: Франция и Великобритания разрешили Украине бить вглубь России

Франция и Великобритании разрешили Украине бить в глубь России

Фото: ABACA/ТАСС

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Тема:
Курская область

Первым разрешение на использование дальнобойных ракет по территории РФ дал Джо Байден.

Франция и Великобритания, вслед за США, дали согласие на использование и нанесение ударов по России дальнобойными ракетами. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Французы и британцы разрешили Украине глубоко поразить российскую территорию своими ракетами SCALP/Storm Shadow», — отмечается в публикации.

Никакой дополнительной информации издание не приводит. Лондон и Париж пока сохраняют нейтралитет в данном вопросе.

Нынешний президент США Джо Байден, которому осталось меньше двух месяцев до конца срока, разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты с дальностью 300 километров на территории РФ. Якобы для защиты своих боевиков в Курской области.

В Белом доме опасаются, что такое решение может спровоцировать ответную реакцию со стороны России. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на одном из выступлений заявила, что подобные действия повлекут за собой разрушительные последствия для западной коалиции.

Мнение советников Байдена в данном вопросе разделилось, не все считают, что подобные действия стоят «свеч». Многие связывают разрешение на использование ракет ATACMS с якобы присутствием в Курской области военных КНДР.

Но стоит отметить, что попадание ракеты по любому нефтяному объекту расположенному в Курской области может дестабилизировать весь мировой рынок.

До этого дня Байден отказывался разрешать Украине использовать дальнобойные ракеты, но все изменилось из-за победы на выборах Дональда Трампа, которого подозревают в желании сократить военную помощь для боевиков. Инаугурация Трампа состоится в январе 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белый дом подталкивают к обострению на Украине.

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