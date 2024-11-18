Держусь: в Астрахани напали на главного тренера футбольного клуба «Ленинградец»
В Астрахани напали на главного тренера футбольного клуба «Ленинградец» Евсеева
Фото, видео: Романенко Эрик, Константинов Максим/ТАСС; 5-tv.ru
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О мотивах и причинах нападения с холодным оружием пострадавший не знает.
На главного тренера футбольного клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева и его коллегу Александра Шмарко напали с ножом в Астрахани. С одним из пострадавших связался корреспондент «СЭ», чтобы выяснить, в каком состоянии они находятся. Елисеев заявил, что держится.
«Держусь. Двое нападавших задержаны. Мотивы не знаю», — ответил на вопросы журналиста Евсеев.
О мотивах и причинах нападения с холодным оружием пострадавший не располагает. В данный момент Евсеев и Шмарко находятся в безопасности. Ранее «Ленинградец» провел матч против «Волгаря» в Астрахани. Игра завершилась со счетом 1:1.
Позднее ФК «Ленинградец» сделал официальное заявление в связи с нападением на своих тренеров. Инцидент произошел после вечерней игры. Евсеева ослепили перцовым баллончиком, а его коллеге порезали щеку.
«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет», — говорится в сообщении Telegram-канала.
В сообщении подчеркивается, что предшествующий матч и нападение никак не связаны. Оба преступника задержаны и переданы полиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь человек погибли при нападении мужчины с ножом на училище в Китае. Личность нападавшего уже установлена: им оказался 21-летний Сюй Муцзинь. Известно, что он окончил училище в этом году, но не получил аттестата и был недоволен оплатой стажировки.
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