Женщина умерла после пластической операции в Рязанской области

В одной из клиник Рязанской области умерла женщина после пластической операции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

По словам мужа погибшей, выполнявший хирургическое вмешательство врач продолжает оказывать медицинские услуги. От его руки также пострадала еще одна пациентка.

В ведомстве отметили, что СК расследует два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

К слову, недавно в Санкт-Петербурге 44-летняя женщина скончалась в центре пластической хирургии и эстетической косметологии. Пациентке провели полостную операцию по удалению избытков кожи на животе — липосакцию. По предварительным данным, у нее произошла внезапная остановка сердца на следующий день после операции. Врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что девять медиков задержаны в Красноярском крае после смерти пациентов от капельниц.