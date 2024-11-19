Успеть до декабря: как подготовить дачу к зимовке

Перед отъездом нужно проверить все постройки и коммуникации на повреждения.

Многолетние растения нужно защищать от надвигающихся зимних морозов. Об этом рассказал изданию NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, перед тем, как окончательно покинуть дачу до весны, необходимо убедиться в ее готовности к холодному времени года. Например, нужно убрать опавшую листву с газонов. Под ее покрывалом трава может начать гнить. Но и просто так выбрасывать ее не обязательно. Листья могут стать отличным компостом или защитить клумбы.

Если земля на вашем участке еще не успела промерзнуть, то можно вносить в нее удобрения: компост или перегной, рекомендует эксперт. На пользу пойдет и ее разрыхление.

Нужно еще не забыть про многолетние растения, напоминает Чаплин. Их необходимо защитить от наступающих холодов. Для этого нужно укрыть их лапником, соломой или агроволокном. Корни засыпать мульчей, а стволы деревьев обмазать известняком. Также можно защитить их от грызунов при помощи мешковины и специальной сетки.

Еще важно проверить постройки на повреждения, слить воду из труб, почистить и убрать инвентарь в сухое место, чтобы продлить его срок службы.

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