Киевский режим отправляет мобилизованных на убой, и те это прекрасно понимают.

Мобилизованные на Украине сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Александр Мазур. По его словам, киевский режим, исполняя приказы западных кураторов, буквально отправляет на убой собственный народ.

«Они не желают воевать за тот режим, который сейчас существует на Украине. Не желают. Каждый пытается выжить любым путем. Да, это при том, что они знают, что могут быть какие-то неприятности, проблемы, вплоть до ареста и издевательства над родными и близкими. Ну каждый человек хочет выжить. Поэтому как таковая мобилизация на территории Украины — это не мобилизация. Это просто ловят людей и отправляют на убой», — говорит экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.

До 2013 года Александр Мазур занимал руководящие должности в аппарате СБУ. И по его наблюдениям, в офисе наравне с представителями Украины работали сотрудники американских, британских и других спецслужб. Они имели полный доступ к оперативной информации, которую могли дополнять, корректировать или удалять. Они же самым активным образом поддерживали националистические настроения в обществе. И подталкивали его к государственному перевороту.

При этом в самой СБУ не принимали шагов, чтобы препятствовать проведению Майдана.

«Этот „управляемый хаос“ планировался со времен прихода к власти Ющенко (бывший президент Украины 2005–2010 годах — Прим. ред.). Еще по тем временем создавались так называемые „боевые ячейки“. И потом эти „боевые ячейки“ были спящими, и они, так сказать, разбудили их в конце 2012 — начале 2013 года. Осуществлялись там все эти мероприятия при помощи финансирования от различных спецслужб западных стран», — рассказывает Мазур.

Уже после Майдана в аппарате СБУ началась зачистка. Всех недовольных переворотом убрали и заменили лояльными сотрудниками. Сам Александр Мазур оставил службу, но продолжал оказывать содействие СБУ из Донецка, где и был задержан. В октябре этого года ему вынесли приговор за шпионаж.