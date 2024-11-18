«Хотят выжить»: боевики ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями

Эфирная новость 120 0

Экс-сотрудник СБУ: мобилизованные в ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Киевский режим отправляет мобилизованных на убой, и те это прекрасно понимают.

Мобилизованные на Украине сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Александр Мазур. По его словам, киевский режим, исполняя приказы западных кураторов, буквально отправляет на убой собственный народ.

«Они не желают воевать за тот режим, который сейчас существует на Украине. Не желают. Каждый пытается выжить любым путем. Да, это при том, что они знают, что могут быть какие-то неприятности, проблемы, вплоть до ареста и издевательства над родными и близкими. Ну каждый человек хочет выжить. Поэтому как таковая мобилизация на территории Украины — это не мобилизация. Это просто ловят людей и отправляют на убой», — говорит экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.

До 2013 года Александр Мазур занимал руководящие должности в аппарате СБУ. И по его наблюдениям, в офисе наравне с представителями Украины работали сотрудники американских, британских и других спецслужб. Они имели полный доступ к оперативной информации, которую могли дополнять, корректировать или удалять. Они же самым активным образом поддерживали националистические настроения в обществе. И подталкивали его к государственному перевороту.

При этом в самой СБУ не принимали шагов, чтобы препятствовать проведению Майдана.

«Этот „управляемый хаос“ планировался со времен прихода к власти Ющенко (бывший президент Украины 2005–2010 годах — Прим. ред.). Еще по тем временем создавались так называемые „боевые ячейки“. И потом эти „боевые ячейки“ были спящими, и они, так сказать, разбудили их в конце 2012 — начале 2013 года. Осуществлялись там все эти мероприятия при помощи финансирования от различных спецслужб западных стран», — рассказывает Мазур.

Уже после Майдана в аппарате СБУ началась зачистка. Всех недовольных переворотом убрали и заменили лояльными сотрудниками. Сам Александр Мазур оставил службу, но продолжал оказывать содействие СБУ из Донецка, где и был задержан. В октябре этого года ему вынесли приговор за шпионаж.

Тема:
Спецоперация
18 нояб
До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье
18 нояб
«Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
18 нояб
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области
18 нояб
Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
18 нояб
ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине
18 нояб
ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
18 нояб
Летают круглые сутки: российские военные используют трофейные дроны против ВСУ
18 нояб
ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
18 нояб
Битва за Часов Яр: минометы «Тюльпан» выбивают ВСУ с окраин города
18 нояб
Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»
+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп