«Висят все картины»: Владимир Селиванов хранит подарки поклонников в гараже

Актер признался, что его очень трогают презенты, сделанные своими руками.

Актер Владимир Селиванов развешивает у себя в гараже плакаты поклонников. Об этом звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

У артиста есть гараж, куда он на специально отведенную стену развешивает картины детей и подарки любимых зрителей.

«Висят все картины и также транспаранты, которые мне дарят на гастролях мои поклонники. Мне это очень приятно, когда люди собственными руками что-то делают, клеят, фломастерами рисуют», — отметил Селиванов.

Подаренные плакаты актер развешивает на стене в гараже, чтобы каждый раз любоваться, заходя в помещение.

Актер полюбился телезрителям по роли Вована из комедийного сериала «Реальные пацаны». Также Селиванова можно увидеть в картинах «Бедные смеются, богатые плачут», «Иван Васильевич меняет все», «Бедные люди» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимира Селиванова сравнивают с персонажем из сериала.