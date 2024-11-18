«Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе в 2025 году

|
Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Сотовый оператор исполнил предписание ФАС по прекращению действия наценки на связь на полуострове.

«Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская телекоммуникация компания «Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе в срок до конца февраля 2025 года. ФАС уже получила уведомление об исполнении предписания, сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

«Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года. ФАС России посчитала срок реализации технически обусловленным», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после отмены роуминга абоненты во время пребывания в Крыму и Севастополе будут тратить минуты, СМС и гигабайты из пакета или оплачивать их по стандартным условиям тарифного плана.

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» выполнил аналогичное предписание ФАС в октябре. ПАО «Вымпелком» («Билайн») отменит роуминг с 1 января 2025 года. Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники продолжают приводить тарифы на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона.

В конце августа ФАС возбудила дела против крупнейших операторов связи из-за роуминга в Крыму. Речь идет об МТС, «Мегафоне» и «Билайне». Дело было возбуждено на фоне игнорирования компаниями предписания ведомства, в связи с которым операторы связи должны были отменить роуминг для абонентов, которые совершают звонки и отправляются СМС с территории Республики Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что за последний год в России сильно вырос спрос на покупку SIM-карт зарубежных операторов. Если в 2023-м на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тысяч таких подключений, то к сентябрю 2024-го — около миллиона. Однако такие пользователи имеют риск столкнуться с некоторыми проблемами. К примеру, если абонент не будет проявлять активность звонками, выходами в интернет, то SIM-карту смогут заблокировать.

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп