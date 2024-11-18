«Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе в 2025 году

Российская телекоммуникация компания «Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе в срок до конца февраля 2025 года. ФАС уже получила уведомление об исполнении предписания, сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

«Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года. ФАС России посчитала срок реализации технически обусловленным», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после отмены роуминга абоненты во время пребывания в Крыму и Севастополе будут тратить минуты, СМС и гигабайты из пакета или оплачивать их по стандартным условиям тарифного плана.

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» выполнил аналогичное предписание ФАС в октябре. ПАО «Вымпелком» («Билайн») отменит роуминг с 1 января 2025 года. Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники продолжают приводить тарифы на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона.

В конце августа ФАС возбудила дела против крупнейших операторов связи из-за роуминга в Крыму. Речь идет об МТС, «Мегафоне» и «Билайне». Дело было возбуждено на фоне игнорирования компаниями предписания ведомства, в связи с которым операторы связи должны были отменить роуминг для абонентов, которые совершают звонки и отправляются СМС с территории Республики Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что за последний год в России сильно вырос спрос на покупку SIM-карт зарубежных операторов. Если в 2023-м на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тысяч таких подключений, то к сентябрю 2024-го — около миллиона. Однако такие пользователи имеют риск столкнуться с некоторыми проблемами. К примеру, если абонент не будет проявлять активность звонками, выходами в интернет, то SIM-карту смогут заблокировать.