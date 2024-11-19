Экс-глава ГУР Минобороны Украины Бурба* внесен в перечень террористов в России

Список также пополнили наемники из Новой Зеландии и США.
Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко
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Экс-начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба* включен в перечень террористов и экстремистов в России. Так следует из данных Росфинмониторинга.
Кроме того, список пополнили наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ): Джорджан О’Брайан* из Новой Зеландии, а также двое граждан США — Деррик Бейлс* и Дэниел Бернард Ребар*.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве заочно арестовали публициста Бориса Стомахина* за фейки об армии РФ. В августе автор был оштрафован Бутырским районным судом Москвы на десять тысяч рублей за участие в организации, запрещенной в Российской Федерации. Ему было предъявлено обвинение согласно статье, которая предусматривает наказание за участие в деятельности запрещенных организаций. После задержания Бориса Стомахина на территории России или с момента передачи его правоохранителями при депортации или экстрадиции на территорию РФ, публицист будет заключен под стражу сроком на два месяца.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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