В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ

Мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
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Публицист Борис Стомахин* заочно арестован Бутырским районным судом Москвы по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В публикации уточняется, что Стомахина объявили в международный розыск.
«Суд в столице арестовал заочно публициста Бориса Стомахина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. — Прим.ред.)», — отметили в пресс-службе.
После его задержания на территории России или с момента передачи его правоохранителями при депортации или экстрадиции на территорию РФ, публицист будет заключен под стражу сроком на два месяца.
В августе Стомахин был оштрафован Бутырским районным судом Москвы на десять тысяч рублей за участие в организации, запрещенной в России. Ему была предъявлена статья 20.33 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за участие в деятельности запрещенных организаций.
К слову, публициста уже трижды приговаривали к лишению свободы за разжигание межнациональной вражды и призывы к экстремизму. После освобождения в 2019 году он уехал из России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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