Шольц проигнорировал вопрос о возможных ударах вглубь России

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 1 627 0

На саммите G20 канцлер Германии не стал вступать в диалог с журналистом «Известий».

Фото, видео: AP/TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Канцлер Германии Олаф Шольц проигнорировал вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока о возможных ударах ракетами вглубь территории РФ на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

«Мистер Шольц, вы правда хотите, чтобы Украина стреляла дальнобойным оружием по России?» — поинтересовался журналист.

Канцлер, в свою очередь, только посмотрел на представителя прессы, промолчал и направился в другую сторону. Волонтеры саммита оттолкнули корреспондента, когда он хотел подойти к Шольцу чуть ближе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц назвал один способ понять позицию президента РФ по конфликту на Украине. Он считает, что мировым лидерам необходимо провести диалог с президентом России Владимиром Путиным и выяснить его позицию. Шольц уверен, что только прямой диалог, а не спекуляция предположениями о мнении президента РФ поможет завершить конфликт.

Канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом России 15 ноября. Путин заявил Шольцу, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

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