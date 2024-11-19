ФСБ задержала двоих подозреваемых в подрыве авто офицера в Севастополе

Российские силовики задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подрыве автомобиля в Севастополе. В результате этих действий погиб начальник штаба — первый замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно установленным данным, задержанная жительница Севастополя 1986 года рождения действовала по заданию спецслужбы Украины. Она следила за офицером, чтобы выяснить, где он живет, какой машиной пользуется, а также узнать маршруты передвижения.

Второй подозреваемый — житель Ялты 1977 года рождения. Он по заданию украинских спецслужб собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов, полученных от кураторов через тайники. Мужчина установил этот предмет под днище машины офицера и удаленно осуществил его подрыв.

Силовики в ходе обыска у подозреваемого в гараже нашли еще одно СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Теракт против российского военного был спланирован. Как предполагает ФСБ, его организовал начальник пятого управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев под руководством зампреда СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Подрыв авто с военным в Севастополе

Утром 13 ноября стало известно о подрыве машины возле супермаркета в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, внутри авто находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили его из горящего транспорта и передали медикам, но спасти мужчину не успели.

Следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту совершения теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калужской области задержали украинского агента, готовившего теракты в трех регионах РФ. Мужчина по заданиям куратора создал в загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. В отношении него возбуждено уголовное дело.