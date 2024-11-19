Это вам не вода: чем опасна соковая диета

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Эндокринолог Казачкова: соковая диета может спровоцировать диабет

Сок — не вода: почему опасно садиться на диету из выжатых фруктов

Фото: 5-tv.ru

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В попытке избавиться от лишнего веса люди придумывают все новые способы. Но далеко не все из них полезны.

Диета на соках может привести к проблемам с иммунной системой. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

По словам специалиста, в таких напитках не хватает многих важных веществ, из-за чего подобные ограничения способны нанести серьезный вред здоровью. Например, в соках практически нет белка, который необходим для поддержания иммунитета и мышечной массы. Также эта диета может стать причиной недостатка клетчатки, из-за чего появляются риски возникновения проблем в работе кишечника.

Кроме того, в выжатых фруктах очень мало калорий. При их недостатке организм замедляет метаболизм, что приводит к экономии энергии. Из-за этого вес уходит не так быстро. К тому же такие диеты приводят к обезвоживанию организма, как это не парадоксально, а также провоцируют расстройство пищевого поведения.

А вот чего в выжатых фруктах в избытке, так это сахара. Скачки глюкозы опасны для людей, у которых есть предрасположенность к диабету.

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