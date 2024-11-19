«Вторая желтая карточка»: в каких случаях Россия может применить ядерное оружие

Обновленная ядерная доктрина, утвержденная президентом Владимиром Путиным, является прямым предупреждением странам НАТО.

В обновленной ядерной доктрине России содержатся три новых пункта, предусматривающие нанесение удара по врагу. Этот документ является прямым предупреждением для Североатлантического альянса. Об этом заявил военный обозреватель, полковник Виктор Баранец в статье для KP.RU.

Президент РФ Владимир Путин утвердил во вторник, 19 ноября, обновленную ядерную доктрину России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В нем содержатся следующие главные пункты:

1. Ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета России.

2. Готовность и решимость России применить ЯО будет обеспечивать ядерное сдерживание.

3. Москва применит ЯО в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ и Белоруссии.

4. Потенциальным противником, в отношении которого ведется сдерживание, становятся:

неядерные государства, проявляющие агрессию против РФ «с участием или при поддержке ядерной страны»;

предоставляющие свою территорию и ресурсы государства для проявления агрессии против РФ;

враждебность любой страны-участницы НАТО против России будет считаться агрессией всего Североатлантического альянса.

5. Россия пойдет на крайние меры в следующих случаях:

при массированном старте военных самолетов;

атаке при помощи крылатых ракет;

атаке при помощи беспилотников и других летательных аппаратов;

пересечение самолетами, крылатыми ракетами и БПЛА границ России.

Полковник Баранец подчеркнул, что доктрина похожа на карточки-предупреждения, которые судья показывает футболистам во время игры. И вот этот документ — «вторая желтая карточка», которая пока не стала еще красной. Утверждение обновленной ядерной доктрины является последним предупреждением, адресованным НАТО.

Эксперт также отметил, что прежде ни в одной доктрине не говорилось о применении оружия массового поражения. Причем здесь идет не только о ядерных бомбах и ракетах, а также химическом и бактериологическом оружии. Путин своим указом четко провел «красные линии» перед странами Запада ответом на пересечение которых станет удар ЯО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обновленная ядерная доктрина России утверждена с целью привести основы государственной политики в области ядерного сдерживания в соответствие с нынешней обстановкой.

Еще в сентябре Путин выступил на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию, на котором президент говорил о об обновленной редакции доктрины. По его словам, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного мы будем рассматривать, как их совместное нападение.

По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации — то есть любыми боевыми, крылатыми ракетами и, что особенно важно, беспилотниками. Подробнее об изменениях ядерной доктрины России — в материале 5-tv.ru.

Песков после выступления Путина назвал изменения в ядерной доктрине России зеркальным ответом Западу. По его словам, внесению корректировок послужила в том числе ситуация на Украине.