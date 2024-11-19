Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Соответствующий указ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — говорится в документе.

В обновленную ядерную доктрину вошли уточнения, анонсированные Путиным в сентябре. Также доктрина 2020 года признана утратившей силу. Указ об утверждении нового документа вступает в силу со дня его подписания.

Подписав указ об обновлении ядерной доктрины России, Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По его словам, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и/или ее союзников», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Кроме того, продолжил Песков, Россия всегда считала ядерное оружие средством сдерживания, а его использование — вынужденной мерой. РФ занимает ответственную позицию и прилагает усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Еще в сентябре Путин выступил на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию, на котором президент говорил о об обновленной редакции доктрины. По его словам, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного мы будем рассматривать, как их совместное нападение.

По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации — то есть любыми боевыми, крылатыми ракетами и, что особенно важно, беспилотниками. Подробнее об изменениях ядерной доктрины России — в материале 5-tv.ru.

Песков после выступления Путина назвал изменения в ядерной доктрине России зеркальным ответом Западу. По его словам, внесению корректировок послужила в том числе ситуация на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае, если набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, Украина может создать примитивную атомную бомбу в течение нескольких месяцев.