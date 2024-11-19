«Новая попытка столкнуть НАТО и РФ»: эксперт оценил «план стойкости» Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 667 0

Военный эксперт Никулин: «план стойкости» Киева — попытка столкнуть НАТО и РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Зеленский невнимательно читал устав альянса, иначе знал бы, что Украине вступление в него не светит.

В так называемом «плане стойкости», который украинский президент* Владимир Зеленский планирует представить 19 ноября, нет ничего нового, это очередная попытка столкнуть напрямую НАТО с Россией. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Игорь Никулин.

«В плане Зеленского ничего нового нет, это все те же попытки киевских нацистов втянуть НАТО в свой конфликт с Россией и переложить на НАТО свою ответственность и свое содержание. В этом весь план», — подчеркнул он.

Если бы Зеленский умел читать документы, то прочитал бы устав НАТО, где четко написано, что страны с территориальными конфликтами в состав организации не принимаются, с сарказмом добавил Никулин.

Он привел в пример Чехию и Словакию, которые до начала 1990-х годов были единым государством, а потом «мирно разошлись» и вступили по отдельности в ЕС и НАТО. В отличие от них страны бывшей Югославии вступали в те же организации с большим трудом и спустя много лет после конфликта, приведшего к развалу государства, напомнил эксперт.

«Во время конфликта никто их (Украину — Прим. ред.) никуда не примет, и это было ясно изначально. Неясно было только Зеленскому», — заключил Никулин.

По данным украинских СМИ, во вторник, 19 ноября, Зеленский может представить «план стойкости» Украины в Верховной раде.

Сообщается, что документ должен состоять из десяти пунктов, касающихся «фронта, единства, оружия, энергетики, финансов, безопасности, человеческого капитала, общин, культурного суверенитета, политики героев».

Кроме того, план предполагает «изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработку и наращивание производства новейших образцов вооружения», а также создание так называемого Министерства объединения украинцев и интеграцию военных в социальную жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский анонсировал «план действий», предусматривающий в том числе создание собственного производства оружия на территории Украины с помощью Запада.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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