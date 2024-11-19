«Взлетел на воздух»: один человек пострадал при взрыве частного дома в Махачкале

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 62 0

При взрыве частного дома в Махачкале пострадал его хозяин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Известия/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

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Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В дагестанском поселке Ленинкент взорвался частный дом. На обнародованных кадрах видно, что дом разрушен практически полностью. Подробнее о том, что произошло, с места событий рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Частный дом в поселке Ленинкент — это недалеко от Махачкалы — взлетел на воздух. Его стены разрушены, а крыша практически лежит на земле. Разбиты и автомобили, которые были припаркованы рядом», — отметил Магомедов.

По информации Минздрава Дагестана, в результате взрыва пострадал один человек — хозяин дома. Мужчина доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители, причины мощного взрыва устанавливаются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертоносном взрыве, который прогремел на автозаправочной станции в Махачкале 27 сентября. Трагедия унесла жизни 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

В результате взрыва были полностью разрушены здание самой АЗС, техстанции и столовой. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

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