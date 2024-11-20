«Экспериментировать и хулиганить» — Влад Лисовец о выигрышных образах на Новый год

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 58 0

Стилист Лисовец посоветовал надеть на Новый год летнее платье с грубым пиджаком

«Экспериментировать и хулиганить»: стилист о выигрышных образах на Новый год

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Стилист отметил, что слишком вычурного макияжа и укладок лучше избегать, акцент стоит сделать именно на одежде.

Новый 2025 год представительницам прекрасного пола можно встречать в летнем платье, не злоупотребляя макияжем. Такие советы стилист Влад Лисовец дал в беседе с NEWS.ru.

Все элементы образа должны подчеркивать его элегантность, напоминает эксперт.

«Тут все способы хороши: и платье в пол, и юбка в пол, и мини-юбка с пиджаком и плотными колготками. К ним добавить какие-то блестящие аксессуары», — отметил Лисовец.

Стилист отметил, что слишком вычурного макияжа и укладок лучше избегать, акцент стоит сделать именно на одежде. На грядущий Новый год, по мнению Лисовца, можно подобрать даже такой смелый образ: легкое летнее платье и грубый пиджак.

«В общем, экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что, по сути, тренды разные и, соответственно, самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов», — советует стилист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актуальны спокойные модели пуховиков свободного кроя.

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