Каждое из предложений звучит, как неудачная шутка.

В Киеве сегодня представлен новый план, главная цель которого, как и предыдущего, остановить российское наступление. Но теперь Зеленский назвал его «План устойчивости Украины». Там около десятка основных пунктов, но, пожалуй, самый яркий звучит так: выборы на Украине пройдут только после победы. Только вот тех, кто верит в нее, остались единицы.

Тут очень показательно отношение к самому Зеленскому. Мы сравнили две обложки журнала Time. Между ними два года и посмотрите какая разница! Зайчик с барабаном на батарейках — так видят Зеленского на Западе сейчас. Так имеют ли вообще смысл его очередные планы и «прожекты» — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Он даже к собственной нации теперь обращается с включенными глушилками и неработающим интернетом. Очередная комедия в Верховной Раде в условиях полного информационного вакуума. Но украинские нардепы все равно снимают все на свои телефоны и прорываются в эфир с едкими комментариями: «Никакой конкретики, много воды, полная чепуха».

На фоне неудач и новых территориальных потерь PR-войска опять в наступлении: так и не получив ничего от западных партнеров, Зеленский требует стойкости от своих подданных.

Всего же в его плане десять пунктов и каждый — как неудачная шутка. Некоторые особенно впечатляют. Например, идея так называемых паспортов энергозависимости — зима ведь близко и на всех, вероятно, не хватит ни электричества, ни тепла. Это значит, что регионам могут присвоить категории энергосбережения с жестким лимитом: получай только по талонам и ни киловатта больше. Милости от западных партнеров ждать тоже не приходится. Они и тут готовы поддерживать Украину разве что на словах.

«Слишком много раз нам не удавалось быть едиными. Слишком часто мы затягивали обсуждения. Нельзя претендовать на статус геополитической силы, если вам нужны недели и месяцы на достижение соглашения, чтобы действовать», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вот и военные планы Зеленского теперь, видимо, только с опорой на собственный ВПК: Киев планирует произвести за год три тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов. Откуда взять такому богатству — Зеленский не уточнил, он ведь только сочиняет планы, но не воплощает их в жизнь.

Еще одна спорная инициатива — введение множественного гражданства, о котором в Киеве говорят уже целый год. По действующей Конституции украинцы могут иметь только один паспорт. Если же это изменится, то Зеленский убьет сразу двух зайцев. Во-первых, ограничит передвижение тех, кто использует чужое гражданство для свободного пересечения границы. Во-вторых, даст паспорта иностранным наемникам, чтобы дома их не преследовали по суду: человек, мол, долг новой родине отдает.

Однако чтобы внести эти изменения в Конституцию, нужен референдум, а для референдума необходимы выборы. Но вот с этим у Зеленского опять не задалось, он по-прежнему не собирается их объявлять, будто цель всех его планов — самому бы у власти устоять. А это, с учетом последних опросов, не добавляет украинцам оптимизма.

И моральный, и боевой дух украинцев заметно снизился после победы Дональда Трампа, который сразу дал понять — ни денег, ни военной помощи ждать не стоит. Но и Европа, похоже, не готова больше подставлять свое плечо. У нее, вообще, уже рождественское настроение и ожидание нового года вместе инаугурацией американского президента.

От победы к капитуляции — вероятно, таким в итоге окажется и самый последний план Зеленского. Видные европейские прогнозисты одной фразой подводят черту под всей тысячедневной украинской «потужностью»: Зеленский «как был клоуном, так им и остался».