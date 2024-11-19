На Украине заявили о наращивании производства дальнобойных ракет и дронов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 78 0

Умеров: Украина наращивает производство ракет и разрабатывает ракеты-дроны

На Украине заявили о наращивании производства дальнобойных ракет и дронов

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

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О ситуации в сфере военной промышленности страны рассказал глава Минобороны Рустем Умеров.

Украина увеличивает объемы производства вооружений, в том числе дальнобойных ракет и новых ракет-дронов. Об этом рассказал глава Минобороны страны Рустем Умеров на встрече с руководителями компаний, выпускающих соответствующую продукцию. Его заявления опубликовала пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже произведены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 „Нептун“ с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — отметил Умеров.

По словам министра, в разработке ракет-дронов «Паляница» Киеву помогают «зарубежные партнеры». Кроме того, прежде директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров пообещал начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.

Ракетные удары вглубь российских территорий со стороны Украины — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. За два месяца до окончания президентского срока американский лидер Джо Байден разрешил Киеву использовать в этих целях ATACMS. Ранее 5-tv.ru писал о реакции мирового сообщества на этот жест.

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