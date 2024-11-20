«Все возможное»: как администрация Байдена пытается продлить конфликт на Украине

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Песков: администрация Байдена делает все для продолжения конфликта на Украине

Фото, видео: U.S. Army via AP/TAСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действующий президент США выступает за дальнейшую эскалацию в регионе.

Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена пытается успеть сделать все для продления конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время», — отметил Песков.

Ранее ряд зарубежных СМИ, в том числе The New York Times заявили, что Байден впервые разрешил Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным западным оружием.

Дискуссии о принятии такого решения длились в странах НАТО на протяжении долгого времени. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, в этом случае страны альянса спорят не об украинских ударах, а о собственной вовлеченности в украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар ATACMS по Брянской области — другой уровень конфликта.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Большая разница: в чем польза и вред искусственной икры
16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп