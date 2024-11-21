Маленькая да удаленькая: неожиданная польза кильки в томатном соусе

Эти консервы особенно любили в советские времена.

Килька в томатном соусе не только вкусный, но и полезный продукт. В этой мелкой рыбке содержатся кислоты, полезные для головного мозга. О свойствах кильки рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.

«Килька — маленькая рыбка, которая не успела абсорбировать различные тяжелые металлы и микропластик. Она содержит омега-3 жирные кислоты, важные для здоровья сердца, мозга и сосудов. Белок, который легко усваивается и необходим для восстановления тканей, роста мышц и нормального обмена веществ», — объясняет эксперт.

Помимо этого, килька полезна для костей, ведь она богата кальцием и фосфором. Также в ней содержится важный для щитовидки йод и укрепляющий организм витамин D.

Однако злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в консервах содержится много соли. Из-за и хчрезмерного потребления у человека может повыситься артериальное давление и начаться изжога. Биолог рекомендует есть не больше одной-двух порций в неделю и при этом пить больше воды.

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