Маленькая да удаленькая: неожиданная польза кильки в томатном соусе

Биолог Лялина: килька в томате полезна для костей и работы головного мозга
Фото: 5-tv.ru
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Килька в томатном соусе не только вкусный, но и полезный продукт. В этой мелкой рыбке содержатся кислоты, полезные для головного мозга. О свойствах кильки рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.
«Килька — маленькая рыбка, которая не успела абсорбировать различные тяжелые металлы и микропластик. Она содержит омега-3 жирные кислоты, важные для здоровья сердца, мозга и сосудов. Белок, который легко усваивается и необходим для восстановления тканей, роста мышц и нормального обмена веществ», — объясняет эксперт.
Помимо этого, килька полезна для костей, ведь она богата кальцием и фосфором. Также в ней содержится важный для щитовидки йод и укрепляющий организм витамин D.
Однако злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в консервах содержится много соли. Из-за и хчрезмерного потребления у человека может повыситься артериальное давление и начаться изжога. Биолог рекомендует есть не больше одной-двух порций в неделю и при этом пить больше воды.
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