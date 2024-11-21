Погибли 66 человек: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

57 человек погибли в результате обстрелов Сектора Газа

Погибли 66 человек: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ракеты упали в районе местной больницы.

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по сектору Газа. ЦАХАЛ атаковала район больницы на севере региона. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным портала Al Mayadeen, минимум 66 человек погибли в результате израильских ударов. Известно также, что около 100 человек были ранены.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:35
Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке
8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп