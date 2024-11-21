«Это мой путь»: Глюкоза после лечения вернулась к светской жизни

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 110 0

Певица Глюкоза после лечения вернулась к светской жизни

+«Это мой путь»: Глюкоза после лечения вернулась к светской жизни

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Не прошло и месяца после того, как знаменитость обвинили в употреблении наркотиков.

Не прошло и месяца после скандала в аэропорту, как обновленная певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) вышла в свет, да еще и презентовала свою новую книгу для женщин. Как ни в чем не бывало посвежевшая артистка встретилась со своими знаменитыми друзьями, которые поддержали ее, несмотря на подпорченную репутацию, передает 7Дней.ru.

В конце декабря Наталью Ионову-Чистякову задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в употреблении наркотиков. Певица от экспертизы отказалась. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей. Но это не единственный скандал с Глюкозой. До этого она вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии и трогала себя за интимные места.

Теперь же звезда реабилитировалась и вплотную занялась продвижением своей книги о секретах вечной молодости. На днях певица собрала в ресторане своих друзей, среди которых была телеведущая Ксения Собчак и певица Кети Топурия.

«Мои подруги! Как же я была счастлива видеть вас на презентации своей книги. Большое спасибо вам за вашу невероятную поддержку <…> Я писала книгу о себе — это мой путь, мои знания, которые были накоплены благодаря надежным проводникам мира красоты», — написала в своем блоге Глюкоза.

На мероприятии певица выглядела действительно свежо. То ли волшебные рецепты из книги помогли, то ли лечение в специализированном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Глюкозы пошла по стопам матери.

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