Капельница от галлюцинаций: дочь Глюкозы пошла по стопам матери
Дочь певицы Глюкозы Лидия регулярно делает оздоровительные капельницы
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звездной наследнице — 17 лет.
Дочь певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Лидия страдает от последствий расстройства пищевого поведения. Об этом подробнее рассказало издательство 7Дней.ru
Лидия во многом похожа на свою звездную маму. Правда, помимо того, что девочка стремится подражать ей, развиваясь в творчестве, подросток, как и родительница, находится не в самой лучшей физической форме. Пару лет назад, пишет таблоид, она здорово подорвала свое здоровье, принимая огромное количество лекарств, из-за чего не могла нормально спать, а утром употребляла в не меньшем объеме энергетики — чтобы не быть вялой.
С каждым новым днем ей становилось все труднее справляться с последствиями такого образа жизни — начались галлюцинации, а потом и проблемы с внутренними органами, в частности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у Лидии образовались камни в почках.
Сейчас девушке приходится систематически делать оздоровительные капельницы. Только они поддерживают работу организма звездной наследницы в стабильно удовлетворительном состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Куклачев рассказал о своем состоянии.
Читайте также
86%
0.09 105.73
0.27
Нашли ошибку?