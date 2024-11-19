Капельница от галлюцинаций: дочь Глюкозы пошла по стопам матери

Звездной наследнице — 17 лет.

Дочь певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Лидия страдает от последствий расстройства пищевого поведения. Об этом подробнее рассказало издательство 7Дней.ru

Лидия во многом похожа на свою звездную маму. Правда, помимо того, что девочка стремится подражать ей, развиваясь в творчестве, подросток, как и родительница, находится не в самой лучшей физической форме. Пару лет назад, пишет таблоид, она здорово подорвала свое здоровье, принимая огромное количество лекарств, из-за чего не могла нормально спать, а утром употребляла в не меньшем объеме энергетики — чтобы не быть вялой.

С каждым новым днем ей становилось все труднее справляться с последствиями такого образа жизни — начались галлюцинации, а потом и проблемы с внутренними органами, в частности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у Лидии образовались камни в почках.

Сейчас девушке приходится систематически делать оздоровительные капельницы. Только они поддерживают работу организма звездной наследницы в стабильно удовлетворительном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Куклачев рассказал о своем состоянии.