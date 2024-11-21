Появились кадры с места падения машины с высоты 12 метров в Приморье

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 100 0

Смертельное ДТП произошло во Владивостоке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Владивостоке занесло машину, в результате чего она упала с высоты 12-ти метров. Кадры с места ДТП публикует 5-tv.ru.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, микроавтобус Toyota Hiace рухнул с косогора на придомовую территорию.

«В какой-то момент водитель ушел в неуправляемый занос, вылетел <…> на косогор, снес металлическую конструкцию <…> и в месте, где сорван земляной слой, машина слетела с косогора вниз», — сказал он.

Прежде стало известно о падении автомобиля с 12-метровой высоты во Владивостоке. В результате происшествия погиб пассажир. Водителя доставили в медучреждение. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир угнал маршрутку и устроил погоню с полицией в Подмосковье. Мужчина остановил микроавтобус только после того, как устроил ДТП.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

21:31
Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий
21:04
Не смогут перехватить: на что способны баллистические ракеты «Орешник»
20:49
Mediascope отмечает 30-летие
20:40
«По гуманитарным соображениям»: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону
20:28
Утрата дня 22 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Ответ всегда будет»: полное видео обращения Владимира Путина об ударе баллистической ракетой «Орешник»

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Несколько лукавит»: адвокат Блиновской об итогах очередного судебного заседания
Автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп