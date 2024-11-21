Появились кадры с места падения машины с высоты 12 метров в Приморье
Смертельное ДТП произошло во Владивостоке.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Во Владивостоке занесло машину, в результате чего она упала с высоты 12-ти метров. Кадры с места ДТП публикует 5-tv.ru.
Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, микроавтобус Toyota Hiace рухнул с косогора на придомовую территорию.
«В какой-то момент водитель ушел в неуправляемый занос, вылетел <…> на косогор, снес металлическую конструкцию <…> и в месте, где сорван земляной слой, машина слетела с косогора вниз», — сказал он.
Прежде стало известно о падении автомобиля с 12-метровой высоты во Владивостоке. В результате происшествия погиб пассажир. Водителя доставили в медучреждение. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.
Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир угнал маршрутку и устроил погоню с полицией в Подмосковье. Мужчина остановил микроавтобус только после того, как устроил ДТП.
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