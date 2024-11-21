Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты во Владивостоке

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 77 0

В результате ДТП погиб человек.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Приморского края/prosecutor_pk; 5-tv.ru

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Автомобиль Toyota Hiace рухнул с 12-метровой высоты во Владивостоке. Водитель микроавтобуса по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке, в результате чего погиб пассажир.

«Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили», — сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что самого водителя доставили в медучреждение. Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, из-за которого погиб человек. Проводится доследственная проверка.

Прежде в Красноярске столкнулись и загорелись сразу три автомобиля. Есть погибшие. Также в столице автомобиль каршеринга упал в Москву-реку, в результате чего пострадали несколько человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье.

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