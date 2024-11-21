Пост перед Рождеством: какие продукты можно добавить в свое меню

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Во время Рождественского поста можно употреблять рыбу и морепродукты

Пост перед Рождеством: какие продукты можно добавить в свое меню

Фото: 5-tv.ru

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В этот период важен не сам факт отказа от какой-либо еды, а соблюдение умеренности.

В конце ноября начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней. Что можно и нельзя есть в это время, а также на что стоит обратить внимание, пишет URA.RU.

Пост будет идти с 28 ноября по 7 января. Он посвящен рождению Иисуса Христа. Пост считается относительно нестрогим. В этот период разрешается есть рыбу и морепродукты, исключение составляют среды и пятницы, которые являются постными круглый год.

Соблюдающие пост едят овощи, фрукты, грибы и каши — только растительную пищу. Однако при ограничениях стоит учитывать состояние здоровья. Важен не сам факт отказа от какого-либо продукта, а соблюдение умеренности.

Кроме рамок в употреблении еды, есть еще социальный аспект. Пост — это время для того, чтобы взрастить что-то светлое в своей душе, бороться грехами и страстями. Нужно отказаться от мирской суеты, не посещать увеселительные мероприятия и больше ходить в церковь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III рассказал о своей любви к православной церкви.

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