«Это тяжело»: участница эксперимента SIRIUS-23 о влиянии изоляции на психику

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 53 0

Участница эксперимента SIRIUS-23 Шишенина: изоляция негативно влияет на психику

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она провела в замкнутом пространстве 366 суток в компании малознакомых людей.

Изоляция оказывает очень тяжелое влияние на психику людей. Об этом участница эксперимента SIRIUS-23 Ксения Шишенина рассказала на конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Безусловно, это тяжело. Мы все помним времена COVID, когда люди оставались даже со своими родными, близкими четыре месяца в закрытом пространстве, это было тяжело», — напомнила Шишенина.

Она также отметила, что участники эксперимента не были знакомы ранее, разбираться друг в друге им пришлось в условиях замкнутого пространства.

«Пришлось с чем-то мириться, разговаривать, чтобы понимать друг друга», — подчеркнула Шишенина.

В рамках эксперимента SIRIUS-23 шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны. В рамках проекта моделировались условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, в том числе длительная изоляция, отрыв от привычных условий, ограниченная связь и экспедиционные ресурсы.

Участникам эксперимента пришлось производить стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет спутника с поиском места посадки, многократная высадка четырех из членов экипажа на поверхность Луны, дистанционное управление ровером. Организаторы планировали выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительного полета в космос и научно обосновать методы профилактики негативного воздействия подобной среды обитания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходил эксперимент Sirius-23.

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