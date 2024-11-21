В Чебоксарах подросток угрожал ножом школьникам и учителям

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В Чебоксарах подросток угрожал ножом школьникам и учителям

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Подросток забрал из школьной столовой нож и угрожал им в здании учреждения окружающим. Случилось это в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что сегодня между 9:00 и 10:00, ученик шестого класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и открыто передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера», — говорится в сообщении.

Мальчика быстро задержал школьный охранник, в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли правоохранители. Согласно предварительным данным, подросток стоит на внутришкольном учете.

Прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства и причины инцидента. Они также оценят действия работников школы, которые допустили попадание ножа к ученику.

Прежде в Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком. Перед этим происшествием произошла коммунальная авария на теплотрассе. Однако территорию не огородили. Выбраться из горячей воды школьнику помог друг, который в этот момент оказался рядом.

Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ХМАО отчисленный студент напал с ножом на преподавателя колледжа. Молодой человек набросился на женщину прямо в образовательном учреждении.

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