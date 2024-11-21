Mediascope отмечает 30-летие

Компания, которая знает о нас практически все, сегодня отмечает день рождения. 30 лет Mediascope — одному из лидеров в области исследований информационного пространства. Они начинали в то время, когда возможности искусственного интеллекта казались сказкой, тем не менее не только собирали и обрабатывали огромные массивы данных, но и внедряли новые стандарты. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, как удавалось держать планку.

Пока одни смотрят сериалы и новости на любимом канале, другие… за этим наблюдают.

Многие, включая телевизор, даже не подозревают — что в этот момент за ними следят.

Но бояться не надо! Если быть точнее — не следят, а изучают. И исключительно цифры. Со всех уголков страны они словно по нейронным связям бегут к аналитикам. В итоге зритель получает то, что хочет.

Здесь все проходит в формате живого общения. Отличная возможность обсудить телевизионные и интернет-тренды. Вот уже на протяжении 30 лет Mediascope приковывает к себе максимальное внимание всей медиасферы и формирует контент не только настоящего, но и будущего.

Данные, которые собирает и анализирует компания Mediascope, необходимы для всего, что уже навсегда вошло в нашу жизнь — ТВ, интернета или рекламы. В наше время именно цифры позволяют привлекать зрителей и продавать товары.

«Наши заказчики наши клиенты анализируют данные для разных целей. С одной стороны, для программирования и анализа той или иной аудитории, которой интересен тот или иной контент. С другой стороны — для рекламы. И это очень важно, потому что это позволяет рекламному рынку быть эффективными», — говорит генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

И, наверное, главный вопрос — как? У Mediascope для получения данных есть сразу несколько способов. Высокие технологии и разработки буквально заглядывают в каждый телеэкран или смартфон.

Современные технологии позволяют максимально эффективно изучать потребности не только телезрителей, но и интернет-пользователей. Ведь практически в каждом телевизоре, а также смартфоне, который мы держим в своих руках каждый день есть специальная система. Она отправляет данные о том, что мы смотрим, аналитикам. Ну а телефонные звонки и опросы. Уже остаются в прошлом.

Система, следящая за нашими экранами на домашних телевизорах, называется пиплметр. Подглядывать она не умеет, но фиксирует, что и когда мы смотрим.

«Автоматически фиксирует что именно какой контент или рекламу на этом экране смотрят. Люди фиксируют с помощью пульта или другим способом свое нахождение в комнате с работающим телевизором и, объединяя эти два потока данных, мы понимаем, какие телеканалы или рекламу смотрели», — говорит исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

А вы знали, что телефон в вашем кармане или тот же телевизор умеют еще и слушать? Можете выдохнуть: нас не подслушивают. Аудиометчинг — это еще один инструмент получения важной информации…

«Это звуковые сигнатуры, которые нам эти устройства передают. Не сам звук, то есть это не диктофон, это сигнатуры, которые мы потом сличаем с аналогичными сигнатурами, которые мы получаем в процессе мониторинга. Таким образом, мы понимаем, что человек смотрел», — говорит руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова.



«В измерении мобильных телефонов мы, на мой взгляд, на сегодняшний день впереди планеты всей. И здесь мы можем реально гордиться. И даже такие технологически продвинутые страны как Китай и Индия признают, что здесь мы их опережаем на шаг на два», — отмечает вице-президент Mediascope Алексей Малинин.

Данные Mediascope помогают не только улучшать контент, но и отлично показывают предпочтения зрителей. Например, вот рейтинг самых популярных телеканалов. РЕН ТВ, «Пятый канал» и канал «Известия» в лидерах.

Чаще всего людей привлекают сериалы, кино, развлекательные и политические программы, новости тоже по-прежнему в тренде. Данные о ваших предпочтениях у нас есть как раз благодаря работе аналитиков.

«Добились очень больших результатов и стали лидерами. И что, на мой взгляд, весьма важно, не заимствуя технологии, а совершенствуя их, создавая новые, и это в общем весьма и весьма отрадный факт», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.

В этом году компания полностью перешла на российские технологии. Не только собственные алгоритмы, но и свое оборудование. Теперь все это есть, а значит повлиять на работу компании не смогут никакие санкции.



