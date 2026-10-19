Легенды, новые звезды и тысячи бриллиантов: как прошел показ Victoria's Secret

На показе Victoria's Secret Кайли Дженнер вышла в Fantasy Bra с 4410 бриллиантов

Шоу Victoria's Secret вернулось в Лос-Анджелес 18 октября 2026 года, и это был вечер контрастов: ностальгия по эпохе «ангелов» встретилась с новым, более смелым видением бренда. Креативный директор Адам Селман построил показ как путешествие по американской мечте и назвал его Fandemonium. Главными сюрпризами стали возвращение Fantasy Bra, неожиданный дебют Кайли Дженнер и выход дочери баскетболиста Коби Брайанта.

Белла Хадид. Reuters/Mario Anzuoni

Организаторы сделали ставку на знакомые лица, и это сработало. Белла Хадид открывала шоу, и это стало сюрпризом, так как е участие не анонсировали заранее. Для первого выхода она выбрала весенний образ: зеленый бюстгальтер с аппликациями из бисера в виде цветов, прозрачную лаймово-зеленую мини-юбку в тон трусикам и босоножки с открытым носом. Главным акцентом стали крылья, стилизованные под лозы, полностью покрытые цветами из бисера.

Джиджи Хадид. Reuters/Mario Anzuoni

Ее сестра Джиджи Хадид вышла во время выступления Tate McRae в образе в стиле диско: топ из голубых пайеток, ниспадающий на подиум, и голубые кружевные стринги, надетые поверх розовых. Серебристые босоножки на каблуке сочетались с крыльями, сделанными из крупных серебристо-голубых и розовых пайеток.

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Адриана Лима. GettyImages/Gilbert Flores



Адриана Лима привлекла внимание не только самим фактом участия в шоу, но и заметно изменившейся фигурой. После рождения ребенка ее хейтили за лишние килограммы, а незадолго до показа Victoria's Secret ее появление на Неделе моды в Париже снова вызвало бурные обсуждения: фанаты отмечали, что она выглядит очень худой, и строили предположения о причинах трансформации. На самом шоу 45-летняя звезда продемонстрировала подтянутую девичью фигуру в кружевном боди лаймового цвета, окруженная розовыми бутонами.



Барбара Палвин. GettyImages/Frazer Harrison

Барбара Палвин вышла на подиум всего через несколько недель после того, как впервые стала мамой. О рождении дочери она сообщила в конце сентября, малышка появилась на свет 7 числа. Для показа она выбрала романтичный образ с прозрачной розовой ночной рубашкой и объемной укладкой, а ее муж Дилан Спроус, в своем репертуаре, трогательно и ярко поддерживал ее из зала. Возлюбленная ответила ему игривым воздушным поцелуем.

Рози Хантингтон-Уайтли. GettyImages/Frazer Harrison

Рози Хантингтон-Уайтли впервые за 16 лет вернулась на подиум VS с сияющими серебристыми крыльями. На ней был мерцающий комплект ледяного голубого оттенка: кружевной бра-бандо и высокие трусики, дополненные сверкающими кристаллическими цепочками на теле. Образ завершали прозрачные чулки на подвязках. 45-летняя Алессандра Амбросио, для которой это был 20-й показ, вышла в розовом бра и объемной юбке. Российская супермодель Ирина Шейк поднялась на подиум, эффектно взмахнув белыми крыльями ангела, ее образ также включал белый полупрозрачный корсет и головной убор с розовыми перьями.

Ирина Шейк. GettyImages/Michael Buckner

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Не обошлось представление без подчинивших себе медиапространство представителей семейства Кардашьян-Дженнер. Кайли Дженнер совершила свой дебют на подиуме VS, представ легендарный Fantasy Bra, который вернулся впервые с 2018 года.

Кайли Дженнер. Reuters/Mario Anzuoni



Бюстгальтер, созданный Jacob & Co., оценивается примерно в 50 миллионов долларов: 4410 натуральных бриллиантов, включая желтый камень весом 75,54 карата. Над созданием украшения 15 мастеров трудились более тысячи часов, а готовое изделие весит почти два килограмма. Кайли дополнила образ прозрачной мини-юбкой и большими белыми перьевыми крыльями. Из первого ряда за ней наблюдали мама Крис Дженнер и бойфренд Тимоти Шаламе.



Наталия Брайант. GettyImages/Michael Buckner

Наталия Брайант, дочь покойного баскетболиста Коби Брайанта, дебютировала в образе от суббренда Victoria's Secret Pink в черном бюстгальтере с леопардовым логотипом бренда, джинсах с украшениями и поясе с подвесками. Новая черная пантера в мире моды Анок Яй запомнилась белоснежным корсетным и огромными крыльями из перьев. Хрупкая Алекс Консани появилась в нежно-розовом комплекте с пышной пузырчатой накидкой цвета бабл-гам.

Анок Яй. GettyImages/Frazer Harrison

Также на подиум вышли Эльза Хоск, вернувшаяся после рождения ребенка, королева гламурного бодипозитива Эшли Грэм, а также Палома Эльзессер, Виттория Черетти и другие.



Эшли Грэм. GettyImages/Kevin Mazur

Особенности показа VS 2026 и приглашенные исполнители

Шоу прошло в Sony Pictures Studios в Калвер-Сити (Лос-Анджелес) — бренд перебрался из Нью-Йорка на Западное побережье впервые за 19 лет. Это был третий показ после возвращения Victoria's Secret в 2024 году. Его транслировали на YouTube и в официальных соцсетях бренда, а еще бренд вовлек фанатов через кастинг Angels Among Us.

Музыкальная программа была полностью женской. Тейт Макрэй открыла выступление первой живой премьерой новой песни Housewife, а также исполнила Dear God и Sports Car в красном белье с поясом и корсетом. KATSEYE, Меган Ти Стэллион и Меган Морони также выступили на подиуме. Представление Морони вызвало неоднозначную реакцию: зрители в соцсетях жаловались, что певица постоянно «путалась под ногами» у моделей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла неделя моды. Она стала самой масштабной в этом году — зрители приехали со всего мира. На подиумах демонстрировали необычные формы, смелые эксперименты и отсылки к истории. Особенно заметен интерес к русской эстетике: славянские мотивы и образы из балета и литературы.

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