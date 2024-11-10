Стоимость Bitcoin впервые в истории превысила отметку в 80 тысяч долларов

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

С чем связан такой рост криптовалюты?

Стоимость Bitcoin впервые в истории превысила отметку в 80 тысяч долларов

Фото: 5-tv.ru

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Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 80 тысяч долларов. Данные опубликованы на онлайн-сервисе по обмену цифровых валют Binance.

Курс биткоина начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США. Тогда отметка достигала 68 тысяч долларов.

Спустя три дня, 8 ноября, стоимость криптовалюты поднялась до 77 тысяч долларов. Следующим днем рост стоимости продолжился, а 10 ноября курс биткоина подорожал на 5% за сутки, тем самым побив исторический максимум и достигнув уровня 80 062 долларов. Однако теперь курс снизился до 79,5 тысячи долларов.

По информации платформы, такой «бурный» рост связан с лидерством республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Он активно использовал тему криптовалют в предвыборной кампании, а после победы дал обещание поддержать криптобизнес.

Ранее 5-tv.ru писал, что укравшему в США биткоины на восемь миллиардов долларов россиянину Илье Лихтенштейну грозит до пяти лет тюрьмы. По словам прокуроров, это наказание меньше предусмотренного по предъявленным обвинениям. «Смягчить» его прокуроры решили, потому что Лихтенштейн, по их словам, сотрудничал со следствием, а именно дал показания против оператора криптомикшера Bitcoin Fog во время судебного разбирательства в начале этого года.

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