Снайперская точность: как боевые расчеты гаубиц Д-30 обеспечивают продвижение пехоты

Российские войска активно продвигаются по всем направлениям в зоне специальной операции. Так, в Серебрянском лесничестве наши подразделения уничтожили крупный склад боеприпасов украинских националистов. Успешно отработал боевой расчет гаубицы Д-30. Цель поразили одним точным ударом. Все подробности узнал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Пешие группы сейчас по Серебрянскому лесу ходят на расстоянии 50 метров друг от друга. Дело в том, что слишком много открытых участков стало из-за регулярных обстрелов, ну и плюс постоянно в небе дроны. Поэтому продолжительное время так ходить не получается, постоянно нужно искать хоть какую-то крышу над головой.

Дроны здесь — частые гости, заявил сопровождающий съемочной группы. Аббревиатура ФПВ на дрон-детекторе ночью сменяется названием «Баба Яга», поэтому под каждый тип беспилотников рядом с артиллерийской поляной установлены разные посты наблюдения.

«Пулемет ПКМ калибром 7/62. В основном для „Бабы яги“. Бронированной. Также есть у нас антидроновое ружье, где второй наблюдатель у нас», — отметил наблюдатель с позывным «Казах».

«Наводимся на прицел. Дрон замедляется. Можно спокойно посадить на землю. В это время он сработает», — отметил наблюдатель с позывным «Бикс».

Но в дополнительной защите нуждаются и сами пушки. Несколько накатов бревен, сетка рабица и даже есть елочные ветки. Артиллеристы прячут свое орудие в специальный «домик». Для того чтобы стрелять, пушке даже выезжать не надо — нужно просто поднять ствол и нанести удар.

И это не только безопасно, но еще и удобно. Ведь сейчас, во время наступления в Тернах и рядом с Серебрянкой, у Д-30 самые пиковые дни. В день одна пушка может отстрелить более 30 снарядов. Канониры расчищают путь пехоте.

Бьет такая пушка со снайперской точностью. На отснятых кадрах видно, как полыхает украинский склад боеприпасов в Серебрянском лесу. Его удалось подбить первым же снарядом.

«Можно даже без корректировки с одного выстрела в точку попасть. А так два-три снаряда точно в цель», — заявил командир орудия с позывным «Кутуш».

Рубеж луганской земли обороняют исключительно бойцы из Башкирии, в составе 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Подразделение сформировано из добровольцев больше года назад. Среди них уже есть орденоносцы.

«У нас весь личный состав награждены медалями. Медалью Суворова, медалью генерала Шаймуратова. Друг друга понимаем с первого взгляда сразу, и традиции у нас одинаковые. Поэтому намного легче и проще», — отметил командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Гамбит».

Эти традиции помогают и на поле боя, особенно если в радиоэфире начинают говорить на родном башкирском языке. Так и на душе землякам теплее, а самое главное — врагу вообще ничего не понятно, что дает дополнительное преимущество.