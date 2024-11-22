Крепких снов: сомнолог рассказала о причинах лунатизма у человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Сомнолог Золотарева: лекарственные препараты могут спровоцировать лунатизм

Почему возникает лунатизм

Фото: 5-tv.ru

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Исследования показали, что он передается по наследству.

Лунатизм указывает на проблемы с физическим или психологическим здоровьем. Об этом рассказала изданию «Известия» врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева.

По словам эксперта, это заболевание чаще всего встречается у детей, хотя и взрослые люди могут ходить во сне. Причины лунатизма или сомнамбулизма еще недостаточно изучены, но кое-что уже точно известно. Например, исследования показали, что это заболевание может передаваться по наследству.

Также на появление лунатизма может повлиять стресс, уверена врач. Эмоциональное перенапряжение сказывается на циклах сна, что может спровоцировать сомнамбулизм. 

Эксперт поясняет, что хождения во сне могут спровоцировать некоторые лекарственные препараты, воздействующие на центральную нервную систему. К этому же списку можно добавить алкоголь и наркотики. Сомнамбулизм вызывают нарушения сна, например, остановка дыхания или синдром беспокойных ног.

Мало того, что лунатизм указывает на многие проблемы со здоровьем, как физическим, так и психологическим, он и сам по себе опасен. Сомнамбулизм может привести к травмам и ходящего во сне, и людей вокруг. Поэтому важно лунатизм лечить, заверяет Золотарева.

«Выбор метода лечения лунатизма подбирается индивидуально. Важно проконсультироваться со специалистом по сну, чтобы определить наиболее подходящий подход. В большинстве случаев сочетание изменения образа жизни, медикаментозного лечения и психотерапевтических методов дает наилучшие результаты», — объяснила сомнолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты помогут быстрее уснуть.

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