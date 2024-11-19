Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Главное — воздержаться от алкоголя.

Употребление орехов, киви и банана, а также чая и молока поможет быстрее уснуть. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева в беседе с Lenta.ru.

Чаи с ромашкой или мелиссой, настой из пассифлоры — отличные помощники в решении проблем со сном. В таких напитках содержится апигенин — природный антиоксидант, настраивающий мозг на отдых. Чаи и настой помогут не только быстро заснуть, но и крепко спать.

Еще один напиток-помощник — молоко. В нем есть аминокислота триптофан, которая положительным образом сказывается на нервной системе. Стакана теплого молока достаточно для того, чтобы быстро уснуть.

Кроме того, диетолог порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. В этих продуктах содержится много магния, способного расслабить мышцы и снять напряжение.

Еще один набор продуктов, способствующий быстрому засыпанию, состоит из вишни, ягод годжи, яиц и рыбы жирных сортов. В них содержится мелатонин.

При этом не следует перед сном употреблять алкоголь. Такие напитки делают сон поверхностным.

Прежде врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказывала, что нормализовать сон без лекарств помогут дыхательная гимнастика и мышечная релаксация. Речь идет о когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Она связана с поведением перед сном и изменением мышления.

По словам специалиста, главной причиной бессонницы является стресс. Поборов его через общение с близкими, хобби или ведение дневника, можно добиться крепкого и качественного сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки допускают родители, когда укладывают малыша спать. Нужно приучать ребенка засыпать в полной темноте, а днем оставлять включенной лампу, подчеркнул врач-невролог Артур Уляков.