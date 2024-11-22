Баллистическая российская ракета взбудоражила и отрезвила заокеанских коллег.

Ради выступления президента России Владимира Путина мировые СМИ прервали свое вещание. Показывали его в прямом эфире. Эта тема остается номер один во всем мире.

При этом союзники Киева, видимо, настолько шокированы, что официальные лица по-прежнему, до сих пор молчат. Пока выступил только глава Минобороны Великобритании. Он заявил, что Лондон готов к противостоянию с Москвой в случае крайней необходимости. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Первые реакции глобального мира сильно резонируют с тем, что говорят о пуске «Орешника» на Западе. Глава оборонного комитета сената Пакистана назвал испытание «достойным и своевременным ответом поджигателям войны». Тем временем из-за океана полетели шапки. Именно ими закидывают сейчас инфополе, пытаясь понять, что делать дальше.

«Путин уже давно сказал, что это красная черта. И теперь она пересечена. Таким образом, русские сигнализируют, что они не собираются с этим мириться», — заявила адъюнкт-профессор университета Джорджтауна Джилл Догерти.

Американские эксперты пытаются убедить сограждан, что «Орешник» — это межконтинентальная ракета. Хотя это не так. И призывают выйти на трибуну Трампа, который обещал за сутки завершить украинский конфликт.

«Во-первых, межконтинентальная баллистическая ракета, это название вызывает у людей мысли о Третьей мировой войне. Это взволновало людей, чего, конечно, русские добивались с самого начала», — сказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Но Штаты решили отправить на Украину противопехотные мины. До этого официально разрешив обстрелы российской территории американскими и британскими дальнобойными ракетами.

«Мы слышим, что делают США и их маленькая марионетка Кир Стармер в Великобритании, когда они спускают его с поводка, пытаются запустить эти ракеты дальнего радиуса действия по России, пытаясь заставить Россию ответить, тем самым лишая президента Трампа возможности для заключения мирного соглашения», — отметил бывший офицер разведки США, американский журналист Джек Пособец.

Самые драчливые британцы вслед за замначальника штаба обороны Великобритании Робом Магованом, отставные генералы, готовы хоть сегодня пойти в бой против России. Правда, предварительно отгородившись забором из многих «но». Чтобы отправить на войну свою 70-тысячную армию, отставники в погонах будут ждать, когда наша страна нападет на страны НАТО в Восточной Европе.

«Владимир Путин сделал предупредительный выстрел, указывая на Третью мировую войну, похваставшись тем, что Россия выпустила новую ракету по Украине», — гласит заголовок британского издания The Mirror.

Еще один экс — Владимир Зеленский, который продолжает сидеть в кресле президента* лишь потому, что украинцы в добровольно-принудительном порядке сидят в окопах, жаловался. Запад отреагировал вяло. США, от которых, Зеленский, видимо, и ждал жесткости, ограничились тем, что подтвердили, — о пуске «Орешника» Россия предупредила Вашингтон заранее. А вот упакованы заокеанские заявления будто бы в старые газеты. Заголовки, которых давно выцвели.

«Самые виновные громче всех заявляют о своей невиновности. Россия дала жесткий ответ, что не блефует и больше не будет терпеть западные провокации», — заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Орешник», о котором еще вчера помнили только, что к нему за «новой метлой» ходил пластилиновый дворник из советского мультфильма, становится теперь на Западе именем нарицательным, возглавив список главных страшилок о России. Ведущие западные телеканалы прерывали выпуски новостей, чтобы в прямом эфире показать заявление нашего президента.

Поскольку сбить «Орешник» невозможно, Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предупреждать гражданское население о каждом пуске. Но депутаты Верховной рады уже решили на работу пока не ходить. А в западных соцсетях пользователи соревнуются в выборе для «Орешника» потенциальных целей. Хорошо помня, кто поставил и разрешил Украине использовать крылатые ракеты.

«Учитывая то, что Путин прямо заявил, что ракетная атака Storm Shadow на Курск привела к гибели россиян, и что эти ракеты имеют британское происхождение, я предполагаю, что Россия выберет Британские острова в качестве первой цели для атаки», — сказал сотрудник института глобальной политики Джордж Самуэли.

При этом какого-то серьезного разговора, например, про договор о ракетах средней и меньшей дальности, из которого США вышли в 2019 году, обсуждения хотя бы на уровне экспертов, на Западе пока не слышно. Впрочем, например, Совет безопасности Эстонии, чтобы поговорить о «ситуации на Украине» после пуска «Орешника», соберется только в понедельник.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.