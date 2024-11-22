НАТО проведет экстренное заседание из-за удара «Орешника» по Украине

На Западе переполох из-за новой российской ракеты, способной поражать цели со скоростью до трех километров в секунду.

Экстренное заседание Совета Украина — НАТО пройдет 26 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что на заседании обсудят последствия применения новой российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник» в ответ на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. В связи с этим на сегодня в мире не существует систем противовоздушной обороны, которые могут противодействовать новейшей российской ракете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия уведомила США о запуске ракеты «Орешник» по территории военного предприятия «Южмаш» на Украине за 30 минут до старта.