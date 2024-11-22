Дмитрий Песков: Россия уведомила США о пуске «Орешника»

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Россия за 30 минут до пуска «Орешника» уведомила США об этом

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар нашей новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник» по украинскому предприятию в Днепропетровске. По его словам, Россия уведомила США за 30 минут до пуска. Обмен такой информацией происходит в автоматическом режиме.

Это подтвердили и в Вашингтоне. Более того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что произошедшее никак не повлияет на политику Штатов по отношению к Киеву.

Также в Белом доме отказались признавать ответственность за эскалацию конфликта. Напомню, она возникла после разрешения президента США Джо Байдена бить американскими ракетами вглубь России.

В свою очередь, обеспокоенность пуском «Орешника» выразили в Пентагоне. Там сообщили, что не стремятся к войне с Россией, но продолжат всячески помогать Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что использованная ВС РФ для удара по «Южмашу» в Днепропетровске новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» неуязвима для всех существующих в мире систем ПВО благодаря своей невероятной скорости.

По информации из открытых источников, новое оружие России имеет скорость полета до 12 250 километров в час, дальность применения — до пяти тысяч километров. При этом мощность боеголовок достигает 150 килотонн.

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