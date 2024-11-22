«Физически невозможно»: Цискаридзе посетовал на высокие цены на театральные билеты

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 141 0

Цискаридзе: некоторые россияне физически не могут купить билеты в театр

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Жернов

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Даже во времена СССР залы были под завязку набиты людьми.

Некоторые россияне физически не могут позволить себе поход в театр из-за высоких цен на билеты. Такое мнение выразил народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции.

«Я знаю точно, сколько стоит труд педагога, сколько стоит труд уборщицы, повара и так далее, и так далее. И когда я вижу цены на билеты в главные театры нашей страны, я понимаю, что есть категория людей, которая никогда не сможет себе позволить купить хотя бы один билет, не то, что купить два. Или, если у человека двое детей, повести двоих в театр. Просто это физически невозможно», — посетовал Цискаридзе.

Артист напомнил, что во времена Советского Союза билеты в театр также тяжело было достать, однако не из-за цен, а из-за очередей. При этом любой студент мог приобрести театральный билет всего за 10-15 копеек.

Цискаридзе напомнил, что государственные театры существуют за счет простых работяг — налогоплательщиков. Именно поэтому они должны сделать все возможное, чтобы снизить цены на билеты.

Он также поностальгировал о временах, когда театральные залы были забиты под завязку. Сейчас же артисты с грустью наблюдают полупустые залы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цискаридзе рассказал о своей помощи Волочковой.

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