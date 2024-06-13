«Выводил на сцену»: Цискаридзе рассказал о своей помощи Волочковой

Артист балета был тем, кто помог скандальной звезде подняться на площадке Большого театра.

Внушительный вклад в карьеру российской балерины Анастасии Волочковой внес народный артист России Николай Цискаридзе. Об этом он рассказал в интервью одному из государственных телеканалов Белоруссии.

«Во многом я их выводил на сцену, в буквальном смысле, я рядом был свидетелем многого», — признался 50-летний экс-премьер балета Большого театра.

Цискаридзе также сказал, что именно он помог Волочковой переехать в Москву, а также успешно влиться в творческий процесс Большого театра. Более того, артист стал поддержкой не только для нее, но и для балерины Светланы Захаровой — в итоге они обе стали большими звездами.

Причем Цискаридзе не держит зла на Волочкову, так как ее путь был далеко не таким гладким и ровным, как может показаться со стороны. Знаменитый артист также предположил, что через 50 лет про балерину могут снять фильм, в котором будут отражены тяжелые преобразования Волочковой.

Народный артист России подчеркнул, что у балерины был крайне яркий взлет, а будущие неудачи она перешагивала «по-своему».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Волочкова решила стать балериной.