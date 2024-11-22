Россия является частью европейской семьи, однако она подорвала мир в регионе. С таким неоднозначным заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, ее цитату приводит РИА Новости.

«Мы находимся в ситуации, когда вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия, которая, в том числе, является частью нашей европейской семьи, подрывает мир в Европе», — продекламировала Бербок.

Глава МИД Германии также безосновательно обвинила Россию в ведении некой гибридной войны против европейских стран. По ее словам, Россия якобы совершает кибератаки и отправляет европейцам посылки со взрывчатыми веществами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой» после ее призыва поставлять оружие киевскому режиму.

Захарова поинтересовалась у Бербок, не планируют ли они отменить статус Адольфа Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан и переименовать военные объекты, названные в честь солдат и офицеров вермахта.