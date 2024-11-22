Путин провел совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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У президента была встреча с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.
«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению у нас имеется», — сказал президент.
Российский лидер добавил, что просил организовать встречу с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК, чтобы поблагодарить всех за результаты проделанной работы.
Ранее 5-tv.ru писал о главных характеристиках баллистической ракеты «Орешник». По информации из открытых источников, новое оружие России имеет скорость полета до 12 250 километров в час, дальность применения — до пяти тысяч километров. При этом мощность боеголовок достигает 150 килотонн. При имеющихся характеристиках ракета «Орешник» до Великобритании долетит за 19 минут, до Бельгии — за 14 минут, до Германии — за 11 минут, до Польши — за восемь минут.
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