Испытания комплекса в реальных боевых условиях провели на территории Украины.

Использованная ВС РФ для удара по «Южмашу» в Днепропетровске новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» неуязвима для всех существующих в мире систем ПВО благодаря своей невероятной скорости.

По информации из открытых источников, новое оружие России имеет скорость полета до 12 250 километров в час, дальность применения — до пяти тысяч километров. При этом мощность боеголовок достигает 150 килотонн.

Как объяснил военный эксперт Юрий Кнутов 5-tv.ru, проанализировав кадры удара «Орешника» по «Южмашу» в Днепропетровске, головная часть ракеты разделяется, так как на видео можно разглядеть примерно шесть вспышек. И каждая боеголовка достигает своей цели.

При имеющихся характеристиках ракета «Орешник» до Великобритании долетит за 19 минут, до Бельгии — за 14 минут, до Германии — за 11 минут, до Польши — за восемь минут.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео удара «Орешника» по «Южмашу» в Днепропетровске.