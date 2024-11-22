«Не буду больше»: Гордон оскорбила SHAMAN после извинений перед Коробковым-Землянским
Гордон оскорбила SHAMAN после извинений перед Коробковым-Землянским
Фото, видео: Instagram*/korobkov;Telegram/Натямба/natyamba; 5-tv.ru
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Приватная беседа состоялась на юбилее Игоря Крутого.
В сети завирусилось видео, на котором юрист и общественный деятель Катя Гордон извиняется перед пресс-секретарем автора-исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) Антоном Коробковым-Землянским.
Слышно, как за Гордон поручается подруга, телеведущая Лера Кудрявцева, которая обещает, что «та больше не будет». По всей видимости, речь идет о нападках в адрес SHAMAN, поскольку Коробков-Землянский говорит в ответ, что как представитель артиста вынужден был в свою очередь «хамить» Гордон.
По информации 5-tv.ru, разговор между Гордон и пресс-секретарем певца произошел на концерте Игоря Крутого 8 ноября, за сутки до скоропостижной смерти Коробкова-Землянского.
А накануне вышло успевшее наделать много шума интервью Гордон Алене Жигаловой, в котором юрист обвиняет певца-патриота в том, что у него «дичайшая звездная болезнь», и он «попутал берега», получая за свои концерты миллионные гонорары.
Известный журналист и пиарщик Коробков-Землянский скоропостижно скончался 9 ноября в возрасте 40 лет, предположительно, из-за инфаркта миокарда. Журналист почувствовал себя плохо, находясь дома. Супруга вызвала скорую, однако прибывшим медикам спасти его не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN приехал проститься со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским.
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