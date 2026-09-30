«Надо быть благодарным Богу»: как смерть друзей Баскова изменила его отношение к жизни

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 695 0

Люди часто воспринимают привычные вещи как должное и забывают ценить простые моменты.

Николай Басков об ощущении возраста и потери друзей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Николай Басков рассказал о том, как смерть друзей изменила его отношение к жизни

Народный артист России Николай Басков рассказал, что не воспринимает возраст как ограничение и старается ценить каждый новый день. Об этом певец заявил накануне своего 50-летия в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам певца, пережитые события и потеря друзей после пандемии заставили его иначе взглянуть на жизнь. Артист отметил, что не считает годы причиной для переживаний и призвал сохранять чувство благодарности.

«Я не чувствую возраста. Сейчас говорят, что 50 — это новая эра, самый расцвет. Я считаю, что не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым и благодарным Богу за то, что мы прошли столько испытаний», — сказал Басков.

Певец вспомнил, что пандемия коронавируса стала для него тяжелым периодом из-за потери знакомых.

«Тот же ковид, который был для меня болью, многих моих друзей не стало. Каждый год — подарок в жизни человека», — отметил артист.

Басков подчеркнул, что люди часто воспринимают привычные вещи как должное и забывают ценить простые моменты.

«Живем и не ценим то, что можем утром проснуться, выпить кофе, построить планы, встретиться с близкими людьми, поехать на работу», — заявил он.

Артист также рассказал о сложных периодах в своей жизни. По его словам, за годы он несколько раз проходил через серьезные испытания со здоровьем: перенес три операции, долго восстанавливался после проблем с ногой и получил тепловой удар на «Славянском базаре».

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