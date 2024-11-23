В кафе Санкт-Петербурга задержали мужчину с боевой гранатой

В одном из кафе Санкт-Петербурга был задержан мужчина с боевой гранатой, который угрожал взорвать заведение. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Фрунзенском районе, злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о своих намерениях.

«Он сообщил, что у него в руке находится боевая граната с сорванной чекой. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району — старший сержант полиции Георгий Исаков и прапорщик полиции Михаил Смирнов», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и смогли нейтрализовать мужчину, убедив его передать опасный предмет. Выяснилось, что 43-летний подозреваемый проживает в здании, где находится кафе. По словам Волк, против него возбуждено два уголовных дела: за хулиганство и незаконное хранение оружия. Внятно объяснить свои намерения он не смог.

На месте работают правоохранительные органы, пострадавших нет.

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