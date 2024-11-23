Навык саморегуляции: как справиться с тревогой

Чтобы справиться с тревогой, необходимо подбирать такой отдых, во время которого ментальная нагрузка будет снижена до минимума. Об этом рассказала психолог Екатерина Тур для радио Sputnik.

Все дело в том, что из-за особенностей окружающего мира, человек постоянно находится в потоке информации и бытовой рутины. Что отвлекает нас от собственных чувств и не дает сосредоточиться и, понять, а счастлив ли человек сегодня. Именно это и провоцирует развитие тревоги.

Ее также может подпитывать зависимость от быстрого дофамина или, иначе говоря, контент-зависимость. Например, чтобы выплеснуть стресс, человек начинает смотреть фильмы ужасов.

«Когда вы чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к психологу или психотерапевту, потому что в целом работа в психосоматике и в психологии строится на трех китах: сначала мы обращаемся к врачу, второе — работаем с психологом или психотерапевтом, и третье — это как раз психогигиена, то есть развитие навыков саморегуляции: я управляю собой, я управляю своим стрессом, я управляю и качеством своей жизни», — отметила Тур.

Эксперт также указала на телесные признаки повышенной тревожности, это: панические атаки, бессонница и головные боли.

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